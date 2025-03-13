Суд признал незаконным решение минзема Башкирии отдать в аренду 210 га земли

Прокуратура Башкирии добилась расторжения договора между региональным министерством земельных и имущественных отношений и фермером Салаватом Миннемухаметовым об аренде участка площадью 209,9 га под Агиделью. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Из материалов следует, что в июне 2023 года стороны договорились о трехлетней аренде участка, примыкающего к водохранилищу Башкирской АЭС и предназначенного для сенокошения. Торги на право владения землей не проводились, что, по мнению прокуратуры, нарушает земельное законодательство.

Удовлетворяя требования надзорного ведомства, суд указал, что арендовать землю без торгов можно только для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), а площадь участка не должна превышать 2,5 га. В данном случае, говорится в решении, площадь превысила предельно допустимую в 84 раза.

Суд пояснил, что в качестве исключения граждане вправе арендовать участки для сенокошения, выпаса животных, огородничества, ведения ЛПХ, но не для предпринимательской деятельности. Учитывая, что Салават Миннемухаметов занимается сельским хозяйством как глава фермерского (крестьянского) хозяйства, суд пришел к выводу, что описываемый случай под эти условия не подходит.

Просьба прокуратуры вернуть участок в собственность республики была отклонена, так как это было сделано уже в 2024 году.

Салават Миннемухаметов зарегистрирован как глава крестьянского (фермерского) хозяйства в 2018 году, основной вид деятельности — пчеловодство. По данным Rusprofile, предприниматель также руководит сельскохозяйственным кооперативом «Башкирская пчела» и РОО «Пчеловоды Башкирии».

Идэль Гумеров