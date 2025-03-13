Горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 13 апреля

В настоящий момент на «Роза Хутор» ежедневно открывается более 85 километров идеально подготовленных горнолыжных трасс на всех высотных зонах. Работают все основные канатные дороги курорта, горнолыжная школа, пункты проката и все остальные сервисы.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Как отмечает заместитель генерального директора по эксплуатации ГЛК горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов: «Несмотря на то, что первая декада марта в горах Сочи выдалась одной из самых тёплых за последние сезоны, у нас сохраняются отличные условия для катания. Благодаря февральским сильным снегопадам, которые принесли на курорт более 120-170 см, мы имеем достаточное количество снега для подготовки горнолыжных трасс. Малооблачная погода способствует понижению температура снега ночью ниже нулевых значений, что хорошо сказывается на подготовке полотна снегоуплотнительной техникой. На северных экспозициях мы практически не видим деградации снежного покрова на подготовленных склонах».

С 24 по 30 марта на «Роза Хутор» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, который вновь объединит всех поклонников спорта — как любителей, так и профессионалов. В этом сезоне для них сооружен еще более масштабный сноупарк: 100 000 кубометров снега, около 70 эксклюзивных джиббинг-фигур для райдеров абсолютно любого уровня подготовки и 40 000 м общей площади.

В этом году горнолыжный сезон на курорте планируется завершить не ранее 13 апреля.

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