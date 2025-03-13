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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 13–14 марта

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Рубль продолжает стремительно укреплять позиции против ведущих мировых валют. Во вторник курс доллара на внебиржевом рынке опускался до уровня 85,12 руб./$, минимума с начала августа 2024 года. Даже с учетом последующей коррекции до 87,14 руб./$, что почти на 2,9 руб. ниже значений прошлой пятницы. Российскую валюту поддерживает предложение валюты со стороны экспортеров, а также ослабление доллара США в мире.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
ПСБ 88.00-90.00
Банк Русский Стандарт 88.00-90.00
Банк Зенит 90.00
«Цифра банк» 90.00-95.00
Консенсус-прогноз * 90.13

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
ПСБ
«Цифра банк»
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Доллар продолжает терять позиции к большинству валют

Рубль продолжают поддерживать прежние факторы: сохранение притока валюты по каналу экспорта при умеренном росте импорта, а также надежды на получение позитивных новостей по внешнеполитической повестке. Доллар продолжает терять позиции к большинству валют, что связано с опасениями относительно перспектив американской экономики. В свою очередь, слабеющий доллар позволяет нефтяным котировкам отойти выше от недавних минимумов.

Илья Федоров,
главный экономист

Впервые за пять месяцев население стало нетто покупателем валюты

Рубль продолжает находиться в коридоре 85–90 руб. за доллар и сохраняет повышенную волатильность при одновременном повышении объема торгов на бирже. Реакция российской валюты на политические события ограничена. Курс определяют фактические спрос и предложение валюты. Опубликованные Банком России данные говорят о существенном росте предложения валюты в феврале: на 25% к январю и на 20% к февралю прошлого года. Впервые за пять месяцев население стало нетто покупателем валюты. Пока объемы небольшие, около 60 млн долларов. Ближе к отпускному сезону покупки возрастут.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

На американский доллар продолжает давить неопределенность в дальнейшем экономическом курсе США

На стороне российского рубля продолжают оставаться снижение объемов импорта при стабилизации экспорта, февральский рост продаж валютной выручки со стороны экспортеров, текущие высокие ставки, а также обсуждаемые перспективы мирных переговоров. Между тем аккуратного оптимизма добавляют и сообщения о возможных признаках появления тренда на замедление инфляции в России. На американский доллар продолжает давить неопределенность в дальнейшем экономическом курсе США и последствия торговых войн. Тем временем в качестве поддержки курса европейской валюты выступает общая тональность риторики ЕЦБ, который говорит о перспективах взятия паузы в цикле снижения ставок. На стороне евро — и свежая статистика из еврозоны, показавшая долгожданное замедление темпов роста цен в сфере услуг.

Денис Попов,
управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы

В ближайшую неделю ждем усиления активности продаж валюты со стороны экспортеров

Настроения на рынке по-прежнему определяет новостная геополитическая повестка. При этом высокая неопределенность дальнейшего развития урегулирования конфликта, вероятно, будет сохраняться до пятницы, когда планируется телефонный разговор президентов России и США. В этих условиях уже в среду участники рынка заняли выжидательную позицию, что привело к консолидации курса в районе 11,7–12 руб./CNY и 85–87 руб./$. Полагаем, что до конца недели курс останется в районе обозначенных диапазонов. В ближайшую неделю ждем усиления активности продаж валюты со стороны экспортеров, которые могут начать более раннюю подготовку к крупным налоговым выплатам марта. Это окажет поддержку курсу рубля, а при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням. В четверг ждем оперативной статистики по ситуации с платежным балансом России, которая несколько прояснит ситуацию с внешнеторговым балансом и направлением потоков капитала.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Рубль ослаб на фоне умеренного снижения индекса RGBI

Российский рубль в среду умеренно ослаб по отношению к корзине валют. Курс китайской валюты вырос до 12,1 руб. за один юань по сравнению с 11,84 руб. во вторник. По сути, валютный курс отступил от нижних границ диапазонов, которые сформировались с конца февраля: 11,8–12,5 руб. за один юань, 85–90 руб. за доллар США, 92–98 руб. за евро. Рубль ослаб на фоне умеренного снижения индекса RGBI, отражающего динамику на рынке ОФЗ. В предыдущие дни рост индекса RGBI сочетался с укреплением рубля, что может указывать на предложение валюты иностранными инвесторами для покупки ОФЗ. Если спрос инвесторов на ОФЗ сократится по той или иной причине в ближайшие дни, это приведет к сокращению предложения валюты и, как следствие, дальнейшему ослаблению рубля в направлении верхних границ указанных диапазонов.

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