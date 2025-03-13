Курс доллара. Прогноз на 13–14 марта

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Доллар продолжает терять позиции к большинству валют Рубль продолжают поддерживать прежние факторы: сохранение притока валюты по каналу экспорта при умеренном росте импорта, а также надежды на получение позитивных новостей по внешнеполитической повестке. Доллар продолжает терять позиции к большинству валют, что связано с опасениями относительно перспектив американской экономики. В свою очередь, слабеющий доллар позволяет нефтяным котировкам отойти выше от недавних минимумов.

Илья Федоров,

главный экономист Впервые за пять месяцев население стало нетто покупателем валюты Рубль продолжает находиться в коридоре 85–90 руб. за доллар и сохраняет повышенную волатильность при одновременном повышении объема торгов на бирже. Реакция российской валюты на политические события ограничена. Курс определяют фактические спрос и предложение валюты. Опубликованные Банком России данные говорят о существенном росте предложения валюты в феврале: на 25% к январю и на 20% к февралю прошлого года. Впервые за пять месяцев население стало нетто покупателем валюты. Пока объемы небольшие, около 60 млн долларов. Ближе к отпускному сезону покупки возрастут.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На американский доллар продолжает давить неопределенность в дальнейшем экономическом курсе США На стороне российского рубля продолжают оставаться снижение объемов импорта при стабилизации экспорта, февральский рост продаж валютной выручки со стороны экспортеров, текущие высокие ставки, а также обсуждаемые перспективы мирных переговоров. Между тем аккуратного оптимизма добавляют и сообщения о возможных признаках появления тренда на замедление инфляции в России. На американский доллар продолжает давить неопределенность в дальнейшем экономическом курсе США и последствия торговых войн. Тем временем в качестве поддержки курса европейской валюты выступает общая тональность риторики ЕЦБ, который говорит о перспективах взятия паузы в цикле снижения ставок. На стороне евро — и свежая статистика из еврозоны, показавшая долгожданное замедление темпов роста цен в сфере услуг.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы В ближайшую неделю ждем усиления активности продаж валюты со стороны экспортеров Настроения на рынке по-прежнему определяет новостная геополитическая повестка. При этом высокая неопределенность дальнейшего развития урегулирования конфликта, вероятно, будет сохраняться до пятницы, когда планируется телефонный разговор президентов России и США. В этих условиях уже в среду участники рынка заняли выжидательную позицию, что привело к консолидации курса в районе 11,7–12 руб./CNY и 85–87 руб./$. Полагаем, что до конца недели курс останется в районе обозначенных диапазонов. В ближайшую неделю ждем усиления активности продаж валюты со стороны экспортеров, которые могут начать более раннюю подготовку к крупным налоговым выплатам марта. Это окажет поддержку курсу рубля, а при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням. В четверг ждем оперативной статистики по ситуации с платежным балансом России, которая несколько прояснит ситуацию с внешнеторговым балансом и направлением потоков капитала.