В Оренбуржье предложили сделать 13 марта Днем поисковика

На рассмотрение в Законодательное собрание Оренбургской области внесен законопроект, предлагающий сделать 13 марта официальной датой празднования Дня поисковика. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

«Почему именно эта дата? Она символична: в 1988 году в этот день прошел первый Всесоюзный слет поисковых отрядов, что стало важной вехой в истории поискового движения»,— говорится в сообщении.

Проект закона о введении в регионе нового праздника депутаты Законодательного собрания Оренбуржья будут обсуждать на заседании в апреле текущего года. В настоящее время документ проходит правовую экспертизу.

День поисковика отмечается в ряде регионов РФ. В Смоленской области его празднуют 18 февраля, в Нижнем Новгороде – 19 февраля, а в Ленинградской области – 15 марта.

Георгий Портнов