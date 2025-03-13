Суд прекратил дело нижегородского хирурга, обвиненного в смерти младенца

Приокский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении детского хирурга Дарьи Богдашовой, обвиненной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Из-за неверного диагноза врача в марте 2023 года скончался младенец, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, ребенка в детскую городскую больницу №3 доставила бригада скорой помощи. Хирург осмотрела пациента, исключила хирургическую патологию и установила неверный диагноз. Пациента выписали под амбулаторное наблюдение и выдали родителям справку о наблюдении у педиатра, впоследствии при повторной госпитализации ребенка был неверно выбран стационар. Вскоре пациента повторно госпитализировали в детскую инфекционную больницу, где он скончался.

В итоге суд прекратил уголовное преследование подсудимой за истечением срока давности привлечения к уголовное ответственности.

Владимир Зубарев