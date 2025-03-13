В Москве за прошедший год отреставрировали 157 исторических зданий

В 2024 году в Москве завершились работы по реставрации 157 зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них — дом 53с1 на улице Арбат, в котором с февраля по май 1831 года жил А. С. Пушкин, храм Петра и Павла XVIII века на Новой Басманной улице, а также дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке.

За счет средств городского бюджета отреставрировали 64 памятника архитектуры, за счет федеральных средств — 32, благодаря помощи частных инвесторов — 61 объект. Всего в прошлом году работы по реставрации велись на 849 исторических объектах.

Из федеральных средств в том числе финансировались работы на заводе «Каучук» на улице Плющихе, реставрация особняка Ф. О. Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняка купцов Марковых на улице Каретный Ряд, где в 1903–1920-х проживал режиссер Константин Станиславский. За свой счет власти Москвы вернули исторический облик зданию Кригскомиссариата на Космодамианской набережной (сейчас в нем находится штаб Московского военного округа), отреставрировали колокольни храма во имя святой великомученицы Екатерины Николо-Рогожской старообрядческой общины в доме И. И. Карасева на Бауманской улице. Также реставрационные работы провели в доме Варваринского акционерного общества домовладельцев на улице Остоженке.

За счет частных инвестиций отреставрировали доходный дом А. М. Михайлова на улице Большой Дмитровке и городскую усадьбу Шубиных — И. А. Сытенко — А. Е. Владимирова на улице Малая Дмитровка.

Полина Мотызлевская