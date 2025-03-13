Красноярский краевой суд рассмотрит жалобу на приговор экс-министру Маслодудову

Вчера в Красноярский краевой суд поступила жалоба защиты на приговор бывшему министру лесного хозяйства региона Димитрию Маслодудову, получившему 12 лет колонии за коррупцию. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krskstate.ru Фото: krskstate.ru

Приговор экс-чиновнику, который с сентября 2020 года находится в красноярском СИЗО, Советский районный суд вынес еще 19 января прошлого года. За взяточничество в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) ему дали 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 12,7 млн руб.

По версии следствия, с марта 2018-го по март 2020 года министр получил от лесозаготовителей через своего брата, выступающего в роли посредника, взятку в размере 3,5 млн руб. За это им полагались привилегии со стороны сотрудников минлесхоза Красноярского края и лесничества, выделялись рентабельные лесные участки, сокращались сроки выдачи разрешительной документации на вырубку лесных насаждений.

В судебном процессе Димитрий Маслодудов вину не признал. В своем последнем слове он заявил, что был честным госслужащим и его оговорили.

Илья Николаев