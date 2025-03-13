Красноярский краевой суд рассмотрит жалобу на приговор экс-министру Маслодудову
Вчера в Красноярский краевой суд поступила жалоба защиты на приговор бывшему министру лесного хозяйства региона Димитрию Маслодудову, получившему 12 лет колонии за коррупцию. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Фото: krskstate.ru
Приговор экс-чиновнику, который с сентября 2020 года находится в красноярском СИЗО, Советский районный суд вынес еще 19 января прошлого года. За взяточничество в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) ему дали 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 12,7 млн руб.
По версии следствия, с марта 2018-го по март 2020 года министр получил от лесозаготовителей через своего брата, выступающего в роли посредника, взятку в размере 3,5 млн руб. За это им полагались привилегии со стороны сотрудников минлесхоза Красноярского края и лесничества, выделялись рентабельные лесные участки, сокращались сроки выдачи разрешительной документации на вырубку лесных насаждений.
В судебном процессе Димитрий Маслодудов вину не признал. В своем последнем слове он заявил, что был честным госслужащим и его оговорили.