Суд повторно рассмотрит иск «СПМК-7» к УКС Иркутска о взыскании 340 млн руб.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отправил на новое рассмотрение дело по иску ООО «СПМК-7» к Управлению капитального строительства Иркутска о взыскании более 340 млн руб. за раскрытие банковской гарантии. Эту сумму учреждение требовало с компании за срыв сроков строительства школы в Иркутске на ул. Багратиона. Решения предыдущих инстанций были отменены в связи с тем, что выводы судов были сделаны «преждевременно и без надлежащей оценки доказательств», сообщает пресс-служба суда.

В февраля 2024 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска «СПМК-7», указав, что заказчик действовал правомерно при раскрытии банковской гарантии. Апелляционный суд отменил это решение, «признав доказанной совокупность обстоятельств, подтверждающих наличие убытков, которые вызваны неправомерными действиями заказчика».

Как писал «Ъ-Сибирь», договор на строительство общеобразовательной школы был заключен с «СПМК-7» в 2021 году. Стоимость контракта составила 1,7 млрд руб. Изначально подрядчику предстояло завершить работы до декабря 2022-го. Однако из-за увеличения сброса воды на реке Ангара и подъема грунтовых вод летом 2021 года были внесены изменения в проектно-сметную документацию. Работы на объекте были возобновлены в августе 2022 года, срок сдачи перенесли на декабрь 2023 года.

В феврале 2023-го СУ СКР по Иркутской области организовал проверку по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с задержкой сдачи школы. Тогда же прокуратура региона внесла подрядчику предостережение о недопустимости нарушения сроков строительства, после чего компанию оштрафовали на 26,7 млн руб.

Александра Стрелкова