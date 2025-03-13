В суд Ставрополья передали дело скрывавшегося 13 лет участника вооруженной банды

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение против 49-летнего участника вооруженной банды, промышлявшей кражами и разбоем. Обвиняемый находился в розыске более 13 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

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Злоумышленника задержали в Щелкове Московской области. По версии следствия, с августа 2009 года по ноябрь 2010 года банда, в состав которой он входил, действовала на территории Кавказских Минеральных Вод и Кировского района Ставрополья. В сентябре 2009 года обвиняемый совершил разбойные нападения на квартиру в Лермонтове и на дом в селе Незлобная, похитив имущество на сумму свыше 500 тыс. руб., а также оружие и боеприпасы.

Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд.

Николай Аксенов