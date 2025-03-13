Тонну мяса птицы и мороженого перевозили с нарушениями в Нижегородской области

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Нижегородской области незаконное перемещение тонны сельскохозяйственной продукции на автомобильном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Во время рейда вместе с балахнинским отделом полиции выявлены факты перевозки подконтрольных ветеринарному надзору грузов без сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность. Грузы перевозили АО «Линдовская птицефабрика — племенной завод» и заволжский филиал ООО «Генерал Мороз». У них задержали мясо птицы, мясные полуфабрикаты и мороженое.

По фактам нарушений хозсубъектам выдали предостережения о недопустимости нарушения требований в области ветеринарии.

Галина Шамберина