В Буинском районе временно закрыли движение на двух мостах через Свиягу

С сегодняшнего дня, в связи с паводком и поднятием уровня воды в реке Свияга закрываются до окончания паводка два низководных моста в Буинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Миндортранса.

Перекрыто движение по мосту на автодороге общего пользования регионального значения Вольный Стан — Кият — Яшевка. Объезд автотранспорта будет осуществляться по существующей сети автомобильных дорог общего пользования согласно схеме организации дорожного движения.

Также вводится временное ограничение движения по мосту на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Казань — Ульяновск» — Черки-Кильдуразы.

Артём Дергунов