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В Ульяновской области 79 тысяч человек оформили самозапрет на выдачу займов

В Ульяновской области более 79 тыс. жителей оформили самозапрет на выдачу кредитов и займов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Получить данную услугу можно самостоятельно на портале «Госуслуги». Такая мера безопасности направлена на защиту населения от мошенничества и необдуманных финансовых решений. Она стала доступна с 1 марта текущего года.

Запрет распространяется исключительно на потребительские кредиты и займы. Ипотека, автокредиты и образовательные кредиты с государственной поддержкой остаются доступными.

Андрей Сазонов