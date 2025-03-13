В Ульяновской области 79 тысяч человек оформили самозапрет на выдачу займов
В Ульяновской области более 79 тыс. жителей оформили самозапрет на выдачу кредитов и займов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ
Получить данную услугу можно самостоятельно на портале «Госуслуги». Такая мера безопасности направлена на защиту населения от мошенничества и необдуманных финансовых решений. Она стала доступна с 1 марта текущего года.
Запрет распространяется исключительно на потребительские кредиты и займы. Ипотека, автокредиты и образовательные кредиты с государственной поддержкой остаются доступными.