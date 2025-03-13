В Хохловке на средства фонда Владимира Потанина начнут развивать гастротуризм

Пермский краеведческий музей стал победителем конкурса «Креативный музей» в программе «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. Как сообщают в краеведческом музее, пермское учреждение культуры представило на конкурс проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах», посвященный теме гастротуризма. Проект реализуют в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В названии проекта упоминаются блюда коми-пермяцкой кухни, где сур — деревенское пиво, которое коми-пермяки готовили и готовят на праздники, нянь — хлеб, черинянь — рыбный пирог. Руководитель проекта Кристина Поздеева рассказывает, что проблематику гастрономической культуры раскроют через переосмысление традиций питания прошлого и формирование новых кулинарных экспериментов. В основе этих экспериментов будут продукты, блюда и предметы кухонного быта рубежа XIX–XX веков. «В ходе реализации проекта с партнерами будет разработана линия гастрособытий, серия тематических выставок, буклет и сувениры, которые позволят создать новый опыт в музее и раскрыть нематериальное наследие народов Пермского края»,— поясняет Кристина Поздеева.

Отметим, что на участие в новом сезоне конкурса «Креативный музей» было подано 174 заявки, поддержано 14 проектов из 10 регионов России. Пермский краеведческий музей неоднократно становился победителей конкурсов благотворительного фонда Владимира Потанина, а для музея «Хохловка» грант стал первым.

Фонд Потанина является некоммерческой грантодающей организацией, которая ведет масштабные благотворительные программы в сферах культуры, высшего образования, социального спорта и благотворительности в России с 1999 года.