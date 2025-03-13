ФСБ предотвратила теракты через посылки с бомбами на Кубани и в других регионах

ФСБ предотвратила серию терактов, организованных украинскими спецслужбами, путем рассылки военнослужащим Министерства обороны РФ посылок со взрывными устройствами. В Свердловской области задержан россиянин, который за денежное вознаграждение отправлял замаскированные под парфюмерные наборы самодельные бомбы. В частности, одно из покушений планировалось на жителя Кубани, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ЦОС ФСБ сообщили, что в аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были обнаружены и обезврежены пять взрывных устройств, приведенных в боевое состояние и рассчитанных на срабатывание при открытии упаковки. В ходе оперативных мероприятий в Первоуральске задержан гражданин РФ 2003 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами.

По данным ФСБ, он извлек из тайников в Челябинске посылки и отправил их Почтой России военнослужащим и представителям органов власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания связь с ним была прекращена, обещанное вознаграждение он не получил. В ходе осмотра схронов в Челябинске обнаружены еще четыре аналогичных взрывных устройства, предназначенные для военнослужащих в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

Следствие установило, что задержанный ранее собирал информацию о российских военных, проживающих в Энгельсе Саратовской области, а также о сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и транспортировки взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ). ФСБ продолжает розыск причастных к изготовлению и закладке взрывных устройств.

Вячеслав Рыжков