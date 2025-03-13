В Сочи за год высажено более 5,5 тысячи новых растений и деревьев

В 2024 году в Сочи в пять раз увеличен бюджет на компенсационное озеленение. Высажено 5,5 тыс. новых растений и деревьев и почти 900 тыс. цветов. Об этом рассказал мэр города курорта Андрей Прошунин в своем отчете на сессии Городского собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Особый акцент на курорте сделан на субтропические экземпляры — на улицах курорта появились 700 крупномерных пальм.

Увеличена частота обработки деревьев и растений от вредителей. На это выделено 30 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что администрация Сочи проводит аукцион на выполнение работ по обустройству клумб в Центральном районе города. Сведения об этом размещены на сайте госзакупок. Стоимость работ составляет 187,9 млн руб. Заявки от участников принимаются до 26 марта, а победителя планируется определить 3 апреля 2025 года.

Игорь Ремизов