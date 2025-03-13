В Краснодаре отреставрировали памятник жертвам Гражданской войны

В Городском саду Краснодара завершили реставрацию памятника жертвам Гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты частично заменили металл основания каркаса. Кроме того, напольное плиточное покрытие сменили на гранитное и покрасили основание памятника.

Монумент представляет собой две арки длиной 7 м, возвышающиеся над гранитной плитой, обрамленной золотым венком, на которой расположены папаха и буденовка — символы Белой и Красной армий. Также на плите выбиты годы Гражданской войны: 1918–1922.

Памятник, созданный скульптором Аланом Корнаевым, символизирует гражданское согласие, примирение между противниками и отказ от насилия в политической борьбе. Он был открыт в 1997 году.

Сейчас краснодарские парки готовят к летнему сезону. Специалисты проводят профилактическое техобслуживание аттракционов и фонтанов. Обрезают деревья и красят ограждения.

Алина Зорина