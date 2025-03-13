Грузооборот порта Ростов-на-Дону в новом году сократился на 20%

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе-феврале 2025 года составил 40,6 млн т, что на 12,5% меньше относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ИА «Порт Ньюс» со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

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В частности, объем перевалки сухих грузов в портах Азово-Черноморского бассейна уменьшился до 16,9 млн т (21,1%), наливных грузов — до 23,7 млн т (5,2%).

Грузооборот порта Ростов-на-Дону в указанные период составил 1,6 млн т (20,1%), Новороссийск - 25,3 млн т (8,4%), Тамань — 5,7 млн т (12,1%), Туапсе — 3,4 млн т (+1,2%), Кавказ — 2 млн т (27,5%).

Грузооборот морских портов в целом по России, по данным АСОП, за два месяца 2025 года сократился на 6% - до 131,6 млн тонн.

Сергей Иванов