Царская укротительница
115 лет назад родилась Ирина Бугримова
Именно она считается первой в СССР дрессировщицей хищников. Хотя благодаря фильму «Полосатый рейс» этот титул иногда отдают еще одной смелой в отношениях с крупными кошками женщине – Ирине Назаровой. Дочь ветеринарного врача, успешная спортсменка в разных видах Ира Бугримова вовсе не планировала связывать жизнь с хищниками. Но провела с ними на арене несколько десятилетий. А в своих откровенных воспоминаниях оставила много жизненных советов, которые пригодятся не только в общении со львами.
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