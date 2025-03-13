Царская укротительница

Именно она считается первой в СССР дрессировщицей хищников. Хотя благодаря фильму «Полосатый рейс» этот титул иногда отдают еще одной смелой в отношениях с крупными кошками женщине – Ирине Назаровой. Дочь ветеринарного врача, успешная спортсменка в разных видах Ира Бугримова вовсе не планировала связывать жизнь с хищниками. Но провела с ними на арене несколько десятилетий. А в своих откровенных воспоминаниях оставила много жизненных советов, которые пригодятся не только в общении со львами.

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На фото: Ирина Бугримова в начале карьеры дрессировщицы в 1950-м году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Я проработала всю жизнь со львами, очень люблю этих животных. В них нет хитрости, нет коварства кошачьих. Они почти всегда действуют в открытую»

На фото: Ирина Бугримова во время выступления, 1958 год Фото: 82513 01.03.1958 Артистка Ирина Бугримова выступает с дрессированными львами в Московском цирке. Мин «Львам я нравлюсь, и это главное»

На фото: Ирина Бугримова на арене цирка, 1964 год Фото: Черных / РИА Новости «Все приходилось познавать на собственном опыте. Скорее, те уроки лечения разных животных, что получила я девочкой, ассистируя отцу, послужили мне на первых порах основой при выработке начальных методов содержания львят»

На фото: Ирина Бургримова со львятами, 1964 год Фото: Борис Ушмайкин / РИА Новости «С первых же моих шагов в цирке фактически не было дня, когда бы я в той или иной мере не рисковала»

На фото: Ирина Бугримова на арене цирка на Цветном бульваре, 1965 год Фото: Валентин Мастюков / ТАСС «В цирке артисты участвуют в каждом представлении, каждый день нужно быть в форме, нужно выверять трюк с точностью до секунды и миллиметра. Ошибка — смерть»

На фото: Ирина Бугримова во время выступления на арене цирка, 1966 год Фото: 35601 01.09.1966 Укротительница хищников Ирина Бугримова лежит на «живом ковре» из львов. Устинов «В детстве я была, если можно так сказать, ужасным сорванцом. Собственно, этого от меня и ждали. Дело в том, что хотели мальчика, а родилась я»

На фото: Ирина Бугримова в автомобиле ЗИМ с воспитанником, 1960-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Дрессировщик всегда должен быть начеку, слюнтяйство для него смерти подобно. Ведь хищник остается хищником, даже если у него приглушены инстинкты»

На фото: Ирина Бугримова во время выступления в московском цирке, 1966 год Фото: 79318 01.03.1966 Укротительница хищников Ирина Бугримова выступает в московском цирке. Устинов / РИА «Те животные, которые работают в цирке, получают довольно интересную жизнь, они ждут своего часа идти работать»

На фото: Ирина Бугримова на арене во время репетиции в 1965-м году Фото: Юрий Долягин / РИА Новости «Я с детства выросла на лошади, и даже у нас в имении была специальная верховая лошадь, я ж дореволюционная»

На фото: Ирина Бугримова на любимом коне Султане в Московском государственном цирке, 1968 год Фото: Юрий Сомов / РИА Новости «Главное — понять себя, найти применение своим талантам. А дальше — не лениться»

На фото: Ирина Бугримова в 1980-м году Фото: Козлов / РИА Новости «Все, что можно было взять от жизни, я получила. У меня нет осадка, что что-то не так, что-то не сделала»

На фото: Ирина Бугримова на вручении ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени в Центральном доме работников искусств, 2000 год Фото: Фото Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС Следующая фотография 1 / 12 «Хищникам нельзя показывать, что они взяли над тобой верх. Самое страшное: если ты упал в клетке — разорвут не задумываясь»

На фото: Ирина Бугримова в начале карьеры дрессировщицы в 1950-м году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Я проработала всю жизнь со львами, очень люблю этих животных. В них нет хитрости, нет коварства кошачьих. Они почти всегда действуют в открытую»

На фото: Ирина Бугримова во время выступления, 1958 год Фото: 82513 01.03.1958 Артистка Ирина Бугримова выступает с дрессированными львами в Московском цирке. Мин «Львам я нравлюсь, и это главное»

На фото: Ирина Бугримова на арене цирка, 1964 год Фото: Черных / РИА Новости «Все приходилось познавать на собственном опыте. Скорее, те уроки лечения разных животных, что получила я девочкой, ассистируя отцу, послужили мне на первых порах основой при выработке начальных методов содержания львят»

На фото: Ирина Бургримова со львятами, 1964 год Фото: Борис Ушмайкин / РИА Новости «С первых же моих шагов в цирке фактически не было дня, когда бы я в той или иной мере не рисковала»

На фото: Ирина Бугримова на арене цирка на Цветном бульваре, 1965 год Фото: Валентин Мастюков / ТАСС «В цирке артисты участвуют в каждом представлении, каждый день нужно быть в форме, нужно выверять трюк с точностью до секунды и миллиметра. Ошибка — смерть»

На фото: Ирина Бугримова во время выступления на арене цирка, 1966 год Фото: 35601 01.09.1966 Укротительница хищников Ирина Бугримова лежит на «живом ковре» из львов. Устинов «В детстве я была, если можно так сказать, ужасным сорванцом. Собственно, этого от меня и ждали. Дело в том, что хотели мальчика, а родилась я»

На фото: Ирина Бугримова в автомобиле ЗИМ с воспитанником, 1960-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Дрессировщик всегда должен быть начеку, слюнтяйство для него смерти подобно. Ведь хищник остается хищником, даже если у него приглушены инстинкты»

На фото: Ирина Бугримова во время выступления в московском цирке, 1966 год Фото: 79318 01.03.1966 Укротительница хищников Ирина Бугримова выступает в московском цирке. Устинов / РИА «Те животные, которые работают в цирке, получают довольно интересную жизнь, они ждут своего часа идти работать»

На фото: Ирина Бугримова на арене во время репетиции в 1965-м году Фото: Юрий Долягин / РИА Новости «Я с детства выросла на лошади, и даже у нас в имении была специальная верховая лошадь, я ж дореволюционная»

На фото: Ирина Бугримова на любимом коне Султане в Московском государственном цирке, 1968 год Фото: Юрий Сомов / РИА Новости «Главное — понять себя, найти применение своим талантам. А дальше — не лениться»

На фото: Ирина Бугримова в 1980-м году Фото: Козлов / РИА Новости «Все, что можно было взять от жизни, я получила. У меня нет осадка, что что-то не так, что-то не сделала»

На фото: Ирина Бугримова на вручении ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени в Центральном доме работников искусств, 2000 год Фото: Фото Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС