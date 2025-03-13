Главу свинокомплекса «Томский» задержали по делу о вырубке леса на 11 млн руб.

В отношении директора свинокомплекса «Томский» (входит в «Сибагро») Владимира Боровкова возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Накануне в рамках расследования этого дела был задержан замглавы Томского района Томской области, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в 2023 году чиновник намерено подписал акт полевого обследования и отбора земельного участка, в котором содержались недостоверные данные о качественном и количественном составе древесины. В дальнейшем на основании этого документа в Томском районе незаконно было вырублено более 1,8 тыс. куб. м леса.

Ущерб оценивается более чем в 11 млн руб., отметили в СУ СКР региона. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Александра Стрелкова