Под Уфой может появиться мусороперерабатывающий комплекс

Депутат Госдумы Зариф Байгускаров (фракция «Единая Россия») в интервью Business FM рассказал о планах строительства под Уфой автоматизированного завода по переработке мусора. Инвестиции в проект, по словам парламентария, могут составить от 2 млрд до 5 млрд руб.

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Место размещения комплекса и наименование инвестора пока неизвестны. Как сообщает радиостанция, сейчас идут переговоры с несколькими компаниями, однако запуск проекта осложняет долгая окупаемость.

Идэль Гумеров