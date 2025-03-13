Жители ПФО названы самыми «экономными» в стране

Средний чек одной покупки по кредитной карте в 2024 году среди жителей Приволжского федерального округа (ПФО) составил 1 тыс. руб., сохранившись на уровне прошлого года. Такие данные приводит ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самыми активными пользователями кредитных карт стали клиенты из Центрального федерального округа. В 2024 году их средний чек в регионе составил 1,5 тыс. руб. На втором месте – Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа – 1,4 тыс. руб. Жители ПФО и Северо-Кавказского федеральных округов оказались самыми «экономными» – их средний чек составил 1 тыс. руб. и 1,2 тыс. соответственно.

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам среди клиентов банка в ПФО остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла на 2 п.п., до 29%, по сравнению с 2023 годом. Второе место занимают траты на дом и ремонт – 11%. Также клиенты активно расплачивались в кафе и ресторанах и магазинах одежды и обуви – по 7%. Большую статью расходов за счет кредитных средств также составляют электроника, АЗС и маркетплейсы – на них приходится по 5%. При этом за год доля транзакций в этих категориях не изменилась.

Минимальные расходы (доля меньше 1%) клиенты совершают в категориях, связанных с искусством и книгами, а также в театрах и кино.