Счетная палата выявила недостатки в освоении бюджетных средств на юбилей Минусинска

Работы на четырех объектах культурного наследия Минусинска, запланированные к отмечавшемуся в 2023 году 200-летию города, не были завершены и к октябрю 2024-го. Об этом говорится в отчете Счетной палаты Красноярского края, представленном на заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению законодательного собрания региона.

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«Особую озабоченность депутатов вызвало состояние дел по сохранению “Здания старых присутственных мест”, где заказчиком выступил музей им. М. Н. Мартьянова. Не было получено заключение госэкспертизы на научную проектную документацию, заказчик не обеспечил проведение государственного надзора за ходом работ и в завершение произвел подрядчику полную оплату в размере 48,9 млн руб., в то время как работы были выполнены всего на 40%. Они продолжаются на этом здании и по сей день»,— говорится в сообщении краевого парламента по итогам заседания комитета.

Одноэтажное бревенчатое здание на кирпичном цоколе «старых» присутственных мест было возведено в Минусинске в первой половине XIX века. Проект его реставрации предусматривает ремонт кровли, воссоздание штукатурных фасадов, благоустройство территории и. т. д. Первоначально предполагалось, что все работы завершатся к концу лета 2023 года.

Согласно данным Счетной палаты, суммарные расходы регионального бюджета на мероприятия к юбилею Минусинска составили 5,8 млрд руб. На эти средства, в частности, были проведены ремонтно-реставрационные работы на 13 зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

Валерий Лавский