В Башкирии в ближайшее время рассмотрят закон об иноагентах в органах власти

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем заседании в марте рассмотрят в окончательном чтении законопроект, запрещающий продолжать работу в органах публичной власти после приобретения статуса иностранного агента. Это станет основанием для досрочного прекращения полномочий должностных лиц. Соответствующие изменения будут внесены в законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан».

Отмечается, что разработка законопроекта обусловлена соображениями национальной безопасности и защиты интересов общества. «В условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету. К тому же это вопрос доверия избирателей к государственным институтам»,— прокомментировал спикер парламента Констатин Толкачев.

Майя Иванова