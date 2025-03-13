Следком начал проверку после гибели жителя под поездом на перегоне Глазов—Кожиль
Житель попал под поезд на перегоне Глазов—Кожиль на Горьковской железной дороге, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Пострадавший скончался. Это произошло 11 марта.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Возраст погибшего не уточняется. Сотрудники СК на транспорте проводят проверку по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту инцидента». Устанавливаются обстоятельства происшествия.