Следком начал проверку после гибели жителя под поездом на перегоне Глазов—Кожиль

Житель попал под поезд на перегоне Глазов—Кожиль на Горьковской железной дороге, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Пострадавший скончался. Это произошло 11 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Возраст погибшего не уточняется. Сотрудники СК на транспорте проводят проверку по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту инцидента». Устанавливаются обстоятельства происшествия.