В строительство логопарка в Кушнаренковском районе вложат более 7 млрд рублей

Уфимское ООО «Лайт-инвест» планирует построить в селе Старые Камышлы Кушнаренковского района логистический центр, сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг Башкирии. Инвестиции в проект составят 7,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Логистический центр разместится на участке площадью 35 га. Как следует из материалов публичных слушаний, проект предусматривает строительство пяти складов с зонами парковки крупногабаритных автомобилей, погрузки и разгрузки. Общая площадь зданий составит 15,4 га.

Проект прошел публичные слушания.

ООО «Лайт-инвест» зарегистрировано 2018 году, основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. Учредителем компании с уставным капиталом 1 млрд руб. является Валерий Ишназаров. По данным Rusprofile, в 2023 году организация получила 31 млн руб. чистой прибыли при выручке 250 млрд руб.

Идэль Гумеров