Пермский авторынок показал сильное сокращение впервые после падения 2022 года

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, в феврале в Пермском крае на учет было поставлено 1287 новых автомобилей, что на 23,3% меньше, чем в феврале 2024 года. Для справки: в феврале прошлого года в регионе было зарегистрировано 1679 новых машин. Февральское сокращение — одно из наиболее серьезных на рынке с 2022 года, когда за весь год в результате ухода зарубежных автобрендов из РФ региональный авторынок упал на 59,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Huawei Aito

Huawei Aito



Из 30 брендов, которые поставили на учет в крае в феврале, падение показали продажи 21 марки. Сильнее всего упали объемы продаж китайских Foton (–83,3%) и Huawei Aito (–80%), а также корейского Hyundai (–77,8%). Наиболее высокие показатели роста продаж наблюдались у JAC (+216,7%), GAC (+140%) и Belgee (+114,3%).

Падение продаж на авторынке Пермского края произошло второй раз за последние месяцы после значительного сокращения в 2022 году. В декабре 2024 года сегмент сократился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщил недавно «Ъ» со ссылкой на «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России в феврале сократились на 24,9% год к году, до 78,04 тыс. штук. Рынок продемонстрировал негативную динамику в годовом выражении впервые с марта 2023 года, свидетельствуют данные агентства. Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич напоминал, что тренд на охлаждение рынка начался в декабре — январе, но тогда продажи поддержали выгодные скидочные предложения дилеров. «В феврале заинтересованных в покупке автомобиля уже было мало»,— резюмировал он. Опрошенные эксперты отмечали, что, помимо уже реализованного спроса и дорогих кредитов, продажи затормозили на слухах о возможном возвращении в Россию зарубежных брендов и надеждах на снижение цен из-за укрепления рубля. И первое, и второе — это иллюзии, предупредили собеседники в отрасли. В марте продажи могут упасть еще на 15–30%.