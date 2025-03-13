В Якутии начались масштабные учения по противостоянию паводкам и пожарам

В 16 муниципальных образованиях Якутии проводятся командно-штабные учения с органами местного самоуправления по подготовке к сезону паводков и природных пожаров, сообщили «Ъ» в министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Тренировка продлится до 18 апреля.

Для эвакуации населения из зон затопления планируется заблаговременно подготовить 252 пункта временного размещения вместимостью до 26 тыс. человек, а также более 100 ПВР для домашнего скота и лошадей. До 15 апреля запланированы комиссионные проверки готовности ПВР в муниципальных образованиях, а также тренировки по отгону скота и лошадей на незатопляемые возвышенные участки.

Для ослабления ледяного покрова на реках запланированы распиловка льда на семи участках протяженностью 41 км, а также зачернение рек Лены и Колымы на 39 участках общей площадью 486 га. Штат Авиалесоохраны Якутии в этом году пополнится 181 специалистом. Всего в 2025–2027 годах в Якутии предполагается создать пять новых отделений Авиалесоохраны. Помимо создания Витимского и Саныяхтахского отделений в этом году новые отделения в 2026 году заработают в Жиганском и Среднеколымском районах, а в 2027 году — в Абыйском.

Николай Борисов, Якутск