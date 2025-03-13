Суд отказался отпустить акционера «Ангиолайна» Наталью Лебедеву под залог
Советский райсуд Новосибирска отказал защите в изменении меры пресечения акционеру ООО «Ангиолайн» Наталье Лебедевой, обвиняемой в хищениях. Адвокаты предложили внести за клиентку залог в размере 1 млн руб., однако ей продлили запрет определенных действий до 6 апреля, сообщила пресс-служба суда.
Наталья Лебедева
Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ
Госпоже Лебедевой инкриминируется растрата средств компании (ч. 3 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). 20 июня 2024 года ее поместили под домашний арест, в середине февраля 2024 года отпустили под запрет определенных действий.
АО «Ангиолайн» ведет деятельность по предоставлению финансовых услуг. Компании принадлежит 100% в одноименном ООО — российском разработчике и производителе медицинских изделий для интервенционной кардиологии. На протяжении нескольких лет Наталья Лебедева являлась участником корпоративных споров по выплате дивидендов, переводу бизнеса с одного юрлица на другое и т.д.