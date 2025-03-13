Глава СКР поручил возбудить дело после травмирования ребенка в Майкопе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после травмирования ребенка на детской площадке в Майкопе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В приемную председателя СК России «ВКонтакте» поступило обращение, в котором сообщалось о восьмилетнем мальчике, получившем травму руки на детской площадке в Майкопе. В феврале 2025 года во время катания на неисправной карусели ребенку оторвало фалангу пальца. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится на стационарном лечении. Сотрудники управляющей компании, предположительно, по чьей вине это произошло, к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Республике Адыгеи по данному факту проводится проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина