На ремонт общежития технического вуза в Кемерове выделили 680 млн рублей

Кузбасский государственный технический университет объявил поиск подрядчика для капремонта общежития №5, расположенного на улице Мичурина, 57а. Начальная цена контракта — 680,8 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Торги пройдут в форме открытого конкурса.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт несущих конструкций здания, внутренней отделки, кровли, а также фасада, заменить окна и двери, лифты, системы кондиционирования, отопления, водоснабжения и освещения. Работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

Согласно контракту, в здании девять этажей, его общая площадь — более 9,2 тыс. кв. м. Ранее в КузГТУ были отремонтированы два девятиэтажных общежития №3 и №4 и столовая, расположенная между ними. Стоимость контракта составила 1,5 млрд руб.

Лолита Белова