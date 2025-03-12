Сербия отозвала голос за резолюцию по Украине в ООН

Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Марко Джурич журналу NIN. Он добавил, что вина за техническую ошибку во время февральского голосования в Генеральной ассамблее лежит на нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Джурич

Фото: Filip Stevanovic / Anadolu / AFP Марко Джурич

Фото: Filip Stevanovic / Anadolu / AFP

«Нам следовало воздержаться, и я не буду перекладывать ответственность за это... Политическая ответственность лежит не на президенте, она в первую очередь на мне. И если кто-то должен извиниться, так это я»,— заявил министр.

24 февраля в Генассамблее ООН состоялось голосование за проект резолюции по конфликту на Украине. Сербия поддержала европейскую версию документа, содержащую резкую критику России. Позднее президент страны Александр Вучич объяснил произошедшее ошибкой — республика должна была воздержаться от голосования. Господин Вучич взял вину на себя и извинился перед согражданами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле услышали и приняли извинения президента Сербии. Он добавил, что такая «оперативная реакция главы государства весьма импонирует России».