Сооснователь Pirate Bay погиб в авиакатастрофе

Карл Лундстрем, сооснователь Pirate Bay, в свое время крупнейшего файлообменника в мире, погиб в авиакатастрофе над Словенией. Об этом сообщила шведская крайне правая партия «Альтернатива для Швеции», членом которой был господин Лундстрем. В заявлении говорится, что в понедельник «он вылетел на Mooney M-20 из Загреба и направлялся в Цюрих, но разбился в Словении».

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Фото: @mfrom92 Карл Лундстрем

Фото: @mfrom92

Mooney M-20 — небольшой одномоторный винтовой самолет, рассчитанный на трех пассажиров и одного пилота. Словенские СМИ также сообщали, что самолет такого типа в понедельник врезался в деревянный дом на горе Велика Планина. Полиция Словении подтвердила AFP, что обнаружила на месте авиакатастрофы тело, «скорее всего, пилота, гражданина Швеции», хотя и отказалась делать предположения о его личности до проведения судебно-медицинской экспертизы.

Карл Лундстрем был одним из создателей Pirate Bay в 2003 году. В 2012-м Окружной суд Стокгольма признал четырех основателей Pirate Bay виновными в нарушении авторских прав и приговорил их к году тюремного заключения, а также выплате штрафа и компенсаций на 32 млн шведских крон (€2,9 млн). Господин Лундстрем был единственным из них, кто не стал скрываться, он провел в заключении четыре месяца и был освобожден досрочно. Позже он занялся политикой и стал членом «Альтернативы для Швеции».

Яна Рождественская