В Нижнем Новгороде произошло первое в новом сезоне ДТП с самокатом

Нижегородская пенсионерка пострадала от действий водителя электрсамоката. Это первый случай в новом сезоне. По данным полиции, самокат наехал на 80-летнюю нижегородку на улице Бекетова, на пешеходном переходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Самокат, которым управлял 15-летний подросток, столкнулся с женщиной, которая шла по переходу ему навстречу. При этом на самокате находились два человека, что запрещено. Кроме того, при пресечении дороги по переходу они должны были спешиться.

В результате столкновения пенсионерка получила телесные повреждения. Скорая помощь доставила ее больницу. Пострадавшая госпитализирована.

На родителей подростка, находившегося за рулем самоката, полиции я составила административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Андрей Репин