«Молот» досрочно вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ

Хоккеисты пермского «Молота» сегодня победили в Москве ХК «Юнисон» со счетом 4:3. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью 3:3. Голы в составе пермской команды забили Дмитрий Ябелов, Игорь Зенчиков и Максим Кицын. Все решилось в серии буллитов, которые удачнее пробили игроки «Молота».

Несмотря на то, что игра с очередным аутсайдером турнира сложилась для подопечных Евгения Попихина тяжело, они смогли выполнить главную задачу сезона - выйти в плей-офф. Теперь, независимо от результатов оставшихся трех встреч, «Молот» обеспечил себе участие в борьбе за Кубок Петрова. С какого места стартует пермская команда, станет известно позднее.