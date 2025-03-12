В Краснодаре запустили новый пост контроля состояния воздуха

В районе Восточной промзоны Краснодара запустили новый стационарный экологический пост. Он является пятым в краевой столице, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Автоматизированную лабораторию установили на пересечении улиц Симферопольской и Новороссийской. На этом месте проходят железнодорожные пути и находится один из самых загруженных перекрестков города. В администрации отметили, что такое расположение дает возможность получать объективные данные о количестве выбросов, производимых как транспортными средствами, так и промышленными предприятиями.

Пост работает круглосуточно, собирает метеорологические данные и измеряет уровень основных загрязняющих веществ в атмосфере. Приборы фиксируют концентрацию пыли, сероводорода, оксидов углерода, азота и серы.

Алина Зорина