За банкрота отвечают коллеги

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск министерства строительства и инфраструктуры региона о взыскании 186,8 млн руб. с Союза строительных компаний Урал и Сибири. Истец добивается выплаты долгов обанкротившейся компании «Альфастрой» за счет компенсационного фонда союза. Ответчик с требованием минстроя не согласен и будет его оспаривать. В рамках банкротного дела «Альфастроя» суд уже включил в реестр кредиторов задолженность перед министерством на сумму 186,8 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из СРО строителей «Альфастрой» исключили в декабре 2022 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Из СРО строителей «Альфастрой» исключили в декабре 2022 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области намерено взыскать 186,8 млн руб. с Союза строительных компаний Урала и Сибири. Соответствующее исковое заявление ведомства принял к рассмотрению Арбитражный суд Челябинской области. Предварительное заседание назначено на 27 марта. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. В общей сумме требований минстроя к саморегулируемой организации (СРО) 161 млн руб.— это основной долг, 15,1 млн — неустойка, 10,6 млн — проценты за пользование средствами.

Генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков пояснил “Ъ-Южный Урал”, что министерство хочет за счет компенсационного фонда организации взыскать задолженность обанкротившейся строительной компании «Альфастрой».

«Такая возможность предусмотрена и Градостроительным кодексом, и саморегулирование в конечном итоге для этого было создано, чтобы отслеживать работу своих партнеров. Это сложное дело. В требовании минстроя долги по объектам, по которым “Альфастрой” не отработал авансы. Иск мы не признаем и будем оспаривать требование»,— прокомментировал Юрий Десятков.

ООО «Альфастрой» было исключено из Союза строительных компаний Урала и Сибири 29 декабря 2022 года из-за несоответствия условиям членства в СРО. В реестре компания состояла с 2017 года.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области на момент подготовки материала не ответили на запрос “Ъ-Южный Урал” по поводу судебного спора с СРО.

Союз строительных компаний Урала и Сибири — одна из крупнейших саморегулируемых организаций в сфере строительства в Уральском федеральном округе. Действительными членами союза являются 1413 компаний. На официальном сайте СРО указано, что на 11 марта размер компенсационного фонда составляет более 2 млрд руб., в том числе 1,03 млрд предусмотрено на возмещение вреда, 1,02 млрд — на обеспечение договорных обязательств.

ООО «Альфастрой» было зарегистрировано в Челябинске в 2008 году. Владельцем компании является бывший депутат Челябинской гордумы Олег Иванов. До 2020 года «Альфастрой» получал крупные муниципальные и государственные контракты на строительство и капитальный ремонт социальных объектов. В июне 2023 году арбитражный суд региона ввел в компании процедуру наблюдения, а в декабре того же года открыл конкурсное производство. Сумма требований кредиторов на сегодня приближается к 1 млрд руб. Основным является Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала более 800 млн руб. после доначисления платежей по итогам проверки. Кроме того, в реестр кредиторов включены требования министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области на сумму 186,8 млн руб. Это задолженность по трем госконтрактам, заключенным в 2019–2020 годах и расторгнутым заказчиком или по соглашению сторон из-за нарушения сроков исполнения работ. Согласно материалам банкротного дела, более 140 млн руб. неотработанного аванса «Альфастрой» не вернул по контракту на реконструкцию правительственной гостиницы, так называемых «обкомовских дач», расположенных на территории Челябинского городского бора. Долг в размере 45,5 млн руб. связан с госконтрактом на капитальный ремонт операционного блока, помещений подвала, седьмого и технического этажей четвертого корпуса Челябинской областной клинической больницы. Также суд включил в реестр кредиторов застройщика 1,1 млн руб. неустойки по контракту на ремонт подвала бывшего здания Главпочтамта в Челябинске, выкупленного правительством региона под размещение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Помимо этого, суд рассматривает еще одно заявление минстроя о включении в реестр требований кредиторов 37,7 млн руб. Это неотработанный аванс по контракту на строительство нового корпуса Областной клинической психоневрологической больницы №1 в Челябинске.

Инвентаризация имущества «Альфастроя» выявила у должника три квартиры на улице Эльтонской в микрорайоне Чурилово, а также три автомобиля: Toyota Camry 2019 года и два Volkswagen Polo 2018 года выпуска. Общая стоимость имущества оценивалась в 15 млн руб. По итогам торгов оно было продано за 10,5 млн

Владелец «Альфастроя» Олег Иванов с июня 2023 года находится в следственном изоляторе по обвинению в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве и других экономических преступлениях. По версии следствия, в 2017–2019 годах учредитель и директор «Альфастроя» скрыл от налоговых органов более 500 млн руб. Олег Иванов вину не признает. В сентябре 2023 года арбитражный суд области признал подследственного предпринимателя банкротом. Конкурсный управляющий «Альфастроя» требует привлечь Олега Иванова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 878 млн руб.

Юлия Гарипова