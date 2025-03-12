На Ставрополье Россельхознадзор аннулировал более 130 деклараций на зерно
Россельхознадзор аннулировал более 130 деклараций на зерно в Ставропольском крае из-за нарушений. Об этом сообщили специалисты ведомства, обнаружившие проблемы при проверке сайта Росаккредитации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В ходе анализа выяснилось, что декларации о соответствии содержали неполный перечень показателей безопасности и отсутствовали данные об адресе заявителя. Также не указывалась информация о проверках на наличие насекомых-вредителей в зерне»,— сообщают в ведомстве.
Всего было аннулировано 134 декларации, касающиеся 99 тыс. тонн зерна. Для предотвращения распространения небезопасной продукции Россельхознадзор решил прекратить действие всех проблемных документов.