На Ставрополье Россельхознадзор аннулировал более 130 деклараций на зерно

Россельхознадзор аннулировал более 130 деклараций на зерно в Ставропольском крае из-за нарушений. Об этом сообщили специалисты ведомства, обнаружившие проблемы при проверке сайта Росаккредитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ходе анализа выяснилось, что декларации о соответствии содержали неполный перечень показателей безопасности и отсутствовали данные об адресе заявителя. Также не указывалась информация о проверках на наличие насекомых-вредителей в зерне»,— сообщают в ведомстве.

Всего было аннулировано 134 декларации, касающиеся 99 тыс. тонн зерна. Для предотвращения распространения небезопасной продукции Россельхознадзор решил прекратить действие всех проблемных документов.

Николай Аксенов