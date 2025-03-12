Андрей Прошунин: треть автобусов в Сочи используют экотопливо

Глава Сочи Андрей Прошунин в своем отчете о работе мэрии города-курорта за 2014 года рассказал о развитии городского общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

«Теперь каждый третий пассажирский автобус в Сочи работает на экотопливе. В прошлом году на линии вышли еще 146 новых автобусов на метане и 9 электробусов. Еще 32 единицы приобрел перевозчик для Лазаревского района. Совместно с ПАО «Газпром» открыты две газозаправочные станции»,– сообщил Прошунин.

Игорь Ремизов