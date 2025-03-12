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обновлено 19:35

Участок на улице Кирова в Ижевске получит разрешение на спортобъект

Новый спортивный объект может появиться на участке по улице Кирова в Ижевске. Власти города планируют провести общественные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте гордумы 12 марта.

Фото: НСПД

Фото: НСПД

По классификатору, вид разрешенного пользования — обеспечение занятий спортом в помещениях. Инициировал проведение общественных слушаний благотворительный фонд «Дом друзей».