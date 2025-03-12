Участок на улице Кирова в Ижевске получит разрешение на спортобъект

Новый спортивный объект может появиться на участке по улице Кирова в Ижевске. Власти города планируют провести общественные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте гордумы 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НСПД Фото: НСПД

По классификатору, вид разрешенного пользования — обеспечение занятий спортом в помещениях. Инициировал проведение общественных слушаний благотворительный фонд «Дом друзей».