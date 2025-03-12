В Новочеркасске почтили память героев СВО братьев-близнецов

В Новочеркасске почтили память военнослужащих Алексея и Антона Воробьевых, погибших три года назад в зоне СВО. Имя героев теперь носит сквер за бывшим кинотеатром «Космос», сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Новочеркасска Фото: Администрация Новочеркасска

На стене дома, где жили братья-близнецы, открыта мемориальная доска, а в школе №3 установлена «Парта героя».

На траурном мероприятии присутствовали глава администрации города Юрий Лысенко, заместитель Константин Хмельницкий, начальник управления образования Екатерина Удовенко, родственники погибших бойцов и юнармейцы.

После панихиды участники церемонии возложили цветы к памятнику братьям Воробьевым.

Они служили по контракту в 150-й мотострелковой дивизии с марта 2022 года. Погибли при выполнении боевых заданий: Алексей ценой своей жизни спас колонну военной техники, а танк Антона был уничтожен артиллерийским выстрелом. Оба посмертно награждены Орденами Мужества и похоронены с воинскими почестями на «Аллее Славы и Доблести».

Николай Аксенов