МВД: почти 200 тыс. иностранцев выслали из России в 2024 году

В 2024 году было принято 190 тыс. решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии иностранцев, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, это почти на треть больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Во въезде иностранцам отказали 267,2 тыс. раз — на 93,8 тыс. раз больше, чем в 2023 году. Также вдвое сократилось число выданных разрешений на временное проживание, на четверть — видов на жительство. «Этому способствовало усиление контроля по выявлению и пресечению фактов злоупотребления иностранными гражданами правом на получение подобных статусов в упрощенном порядке»,— пояснила госпожа Волк.

Выдворение иностранных граждан осуществляется по решению суда за нарушение российского законодательства (эта мера используется как дополнительное наказание). Депортация не требует судебного процесса, ее производит МВД в случае, если у иностранного гражданина отсутствуют законные основания оставаться в России (например, закончился срок действия рабочей визы). Реадмиссия предполагает высылку иностранца не в ту страну, гражданином которой он является, а в государство, откуда он прибыл.

В январе 2025 года ТАСС со ссылкой на данные ФССП писал, что в 2024 году более 80 тыс. иностранцев и лиц без гражданства были принудительно выдворены из России за нарушения миграционного законодательства. При этом в ведомстве отмечали сокращение количества совершенных иностранцами преступлений — за январь-июль 2024 года показатель снизился на 4,9%.

Полина Мотызлевская