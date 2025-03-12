В Геленджике блогера осудили на семь лет по делу о фейках об армии

Геленджикский городской суд приговорил блогера Вадима Харченко (признан иностранным агентом) к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, с запретом администрирования ресурсов в интернете на три года, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иноагента Харченко признали виновным в повторной дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), призывах к экстремизму, совершенных в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). По нескольким эпизодам обвинения подсудимый освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

Блогер вел YouTube-канал, на который были подписаны около 400 тыс. человек. Слушание по делу проходило в закрытом режиме, по данным «Ъ», обвиняемый размещал в интернете материалы с критикой действий российской армии в ходе специальной военной операции. Потерпевшим по делу признан адвокат Ярослав Краснощеков, о котором фигурант публиковал дискредитирующие сведения.

Подсудимый не признал себя виновным. В ходе следствия и судебного процесса он содержался сначала под стражей, затем под домашним арестом. На момент вынесения приговора в отношении подсудимого действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу.

Анна Перова, Краснодар