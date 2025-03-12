Пострадавшим от атак БПЛА жителям Ростова выделят еще 1,7 млн рублей

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о подготовке нового постановления администрации для выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим от атаки беспилотников. На эти цели из резервного фонда города выделят 1,7 млн руб., что позволит поддержать еще 116 жителей.

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Александр Скрябин также отметил, что на данный момент поступило 12 новых заявлений, которые уже находятся в обработке. Ранее помощь получили 88 ростовчан на сумму 1,3 млн руб.

Завершено остекление в 111 квартирах из 113, пострадавших от атаки БПЛА. В оставшихся двух квартирах работы продолжатся сразу после предоставления доступа к ним собственниками. Глава Первомайского района Сергей Ковшиков поручил активнее взаимодействовать с владельцами этих квартир для скорейшего завершения работ.

В ночь с 7 на 8 февраля на донскую столицу была атака БПЛА, которую отразили силы ПВО. Из-за падения украинского беспилотника и воздействия ударной волны разбились стекла и повредились окна в 14 многоквартирных домах на территории Первомайского района мегаполиса. Были эвакуированы 68 жильцов одной из многоэтажек.

Тат Гаспарян