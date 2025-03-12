Сочи занял первое место в крае по росту собственных доходов бюджета

Бюджет Сочи в 2024 году составил 32,7 млрд руб. При этом рост доходов составил 6,5 млрд руб., из них больше половины (3,6 млрд руб.), произошло за счет собственных источников. Сочи занял первое место в Краснодарском крае по этому показателю среди городских округов. Об этом говорится в отчете главы города-курорта Андрея Прошунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из отчета, в местный, региональный и федеральный бюджеты на территории курорта консолидировано более 90 млрд руб., динамика роста к прошлому году составила 129 %.

Муниципальный долг Сочи сокращен в минувшем году на 1,5 млрд руб..

Игорь Ремизов