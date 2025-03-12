В Ростове 12 марта синоптики зафиксировали температурный рекорд

В Ростове-на-Дону 12 марта был установлен температурный рекорд: воздух прогрелся до +20. Об этом сообщила ведущий синоптик Ростовского Гидрометцентра Ольга Чупрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Возможно обновление рекорда уже завтра, когда температура может подняться до +22 градуса. Однако в ближайшие дни погода значительно изменится: с середины следующей недели на севере Ростовской области температура опустится до -3 градусов»,— Ольга Чупрова.

Контраст будет значительным: сейчас днём +15…+20 градусов, а на следующей неделе — +5…+10 градусов. В марте также возможны осадки, вероятность которых составляет 50%.

Николай Аксенов