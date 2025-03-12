Под Майкопом неизвестные повредили 20 надгробий

В станице Ханской Республики Адыгея неизвестные повредили более 20 надгробий на кладбище. Предположительно, это сделали несовершеннолетние, сообщил в своем Telegram-канале мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося. Информация передана в полицию для установления личностей вандалов и привлечения их к ответственности.

Глава Майкопа просит родителей и педагогов быть внимательнее к школьникам. По его словам, необходимо бороться с этой проблемой общими силами.

Алина Зорина