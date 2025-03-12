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Под Майкопом неизвестные повредили 20 надгробий

В станице Ханской Республики Адыгея неизвестные повредили более 20 надгробий на кладбище. Предположительно, это сделали несовершеннолетние, сообщил в своем Telegram-канале мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося. Информация передана в полицию для установления личностей вандалов и привлечения их к ответственности.

Глава Майкопа просит родителей и педагогов быть внимательнее к школьникам. По его словам, необходимо бороться с этой проблемой общими силами.

Алина Зорина

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