Башкирию захватил тренд на глэмпинги

У жителей республики вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса приходится на даты праздников, в том числе 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обращений к тематическим сайтам.



Фото: Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле, оказалось 72% башкортостанцев. Ещё 28% трафика сгенерировали жители из 50 других регионов страны. Наибольший интерес проявляют жители Москвы, Самарской, Челябинской, Оренбургской областей и ЯНАО.

Природа Башкирии привлекает не только представителей соседних субъектов федерации, но и отдалённых территорий — Дальнего Востока, Сибири, Юга и Кавказа. Сайты башкирских глэмпингов изучают на Чукотке, в Приморье, в Забайкалье, в Краснодарском крае и в Дагестане. Из центральных регионов чаще рассматривают отдых в республике жители Тверской, Московской и Владимирской областей.

Как башкортостанцы, так и туристы из других частей страны ради природных видов готовы поездить по республике. В топе их предпочтений — глэмпинги в Гафурийском, Белорецком и Архангельском районах.

Особой популярностью подобный отдых пользуется в июне. Именно в этом месяце зафиксирован максимальный трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения в три раза. Высокая активность наблюдается и в мае, когда россияне подбирают места для проведения длинных праздников.

«Природный отдых — одно из главных направлений туризма в республике. Причем путешественники готовы проделать достаточно долгий путь до заинтересовавших локаций. Со своей стороны, мы стремимся обеспечить им качественную связь в дороге и системно расширяем сеть в небольших и отдаленных селах. К примеру, к весне наши инженеры запустили новое телеком-оборудование в Печенкино, Староежово, Айбашево, Усаково Бирского района, а также в Абзаково Учалинского. Сейчас здесь доступна скорость загрузки интернет-данных до 90 Мбит/c», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

АО «Мегафон»