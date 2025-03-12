Ростовчанка пропала после собеседования 8 марта

В Ростове-на-Дону 45-летняя Ирина Курунина ушла на собеседование 8 марта и пропала, рассказала «Ъ-Ростов» дочь пропавшей Карина Курунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд ЮГ Фото: Поисковый отряд ЮГ

Ирина Курунина ушла из дома в тот день и не вернулась вечером, что вызвало беспокойство у близких. Родные пытались самостоятельно найти женщину, но безуспешно, после чего обратились в полицию за помощью. К поискам присоединились волонтеры.

«Ушла утром 8 марта устраиваться на работу и к 11 часов утра её телефон уже не отвечал. У полиции нет информации, и волонтеры нам пока тоже ничего не сказали нового»,— сообщила Карина Курунина.

В день исчезновения Ирина Курунина была одета в черную куртку и синие джинсы, на ногах у нее были бежево-коричневые ботинки. Рост пропавшей — 160 см, она среднего телосложения, с рыжими волосами и голубыми глазами.

Если кто-то видел Ирину или знает её местонахождение, просьба обращаться по номеру телефона 8-800-550-10-54.

Дочери: Карина +79524139064, Кира +79885826454.

Николай Аксенов