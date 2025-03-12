Володин: ветераны никогда больше не будут брошены

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 12 марта, встретился с участниками специальной военной операции (СВО) и волонтерами из всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», сообщил сайт нижней палаты. Спикер обсудил вопросы помощи участникам СВО, напомнил об уже действующих мерах поддержки и наградил членов «Братства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на трибуне)

Фото: Государственная Дума Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на трибуне)

Фото: Государственная Дума

«Те, кто борется за страну, всегда должны быть окружены заботой. Сегодня сформирована система мер поддержки, принято более 120 законов. Сейчас мы живем в другое время, когда есть поддержка государства. Все для этого делает наш президент Владимир Владимирович Путин, чтобы семьи военнослужащих не нуждались ни в чем. Мы никогда не вернемся к тому времени, когда ветераны были брошены»,— заявил господин Володин. Он подчеркнул, что законодательная поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетных направлений работы нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы поблагодарил членов «Боевого братства» за участие в обеспечении безопасности страны и отметил, что организация объединяет людей «мужественных, любящих свою страну, решительных, тех, кому небезразлично будущее нашего государства». В ходе встречи Вячеслав Володин вручил собравшимся награды и подарки от нижней палаты.

Господин Володин также возложил цветы к мемориалу бойцам отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Руководитель бригады, по совместительству зампред комитета Думы по обороне и один из руководителей «Боевого братства» Дмитрий Саблин поблагодарил спикера за поддержку.

Напомним, в ГРОМ «Каскад» (в прошлом — БАРС «Каскад») служили некоторые депутаты Госдумы.

Божена Иванова