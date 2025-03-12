С начала года на трассах ФКУ «Черноморье» зарегистрировали 105 ДТП

За первые два месяца 2025 года на федеральных трассах, находящихся в ведении ФКУ «Черноморье», зафиксировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших. Как рассказали в пресс-службе «Черноморья», в январе и феврале произошло 105 ДТП против 123 за аналогичный период прошлого года. Число погибших сократилось почти вдвое – с 43 до 23 человек, количество пострадавших уменьшилось со 163 до 139.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На трассе А-147 Джубга – Сочи с начала года зарегистрировано 38 аварий с пострадавшими, а также 217 ДТП, повлекших исключительно материальный ущерб. Информация об этом отражена на информационном стенде на въезде в Сочи рядом с разбитым автомобилем, установленным в качестве наглядного напоминания о последствиях нарушений ПДД.

По итогам 2024 года на подведомственной сети было выявлено 31 аварийно-опасное место, из которых 28 находятся в Краснодарском крае и три – в республике Адыгея. В отношении каждого из них запланированы мероприятия по повышению безопасности. С 2017 года количество таких участков на федеральных трассах сократилось на 33%.

ФКУ «Черноморье» продолжает реализацию комплекса мер по совершенствованию технических средств организации дорожного движения. Совместная работа с региональными управлениями ГИБДД по пропаганде соблюдения ПДД и модернизация инфраструктуры оказывают положительное влияние на ситуацию на дорогах, отмечают в пресс-службе.

Вячеслав Рыжков